Галерея: на одном и том же перекрестке за короткий промежуток времени произошло две аварии

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марии Гоньяк, сообщение о первом ДТП на перекрестке улиц Веэ и Лыуна было получено в 9.53.

Двигавшийся по второстепенной дороге в сторону центра города автомобиль Subaru, за рулем которого находилась женщина 1997 года рождения, не уступил дорогу машине Audi, ехавшей по главной дороге. Произошло столкновение, из-за чего Subaru сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в стену жилого дома. Полиция установила, что водители были трезвы. Пострадавших нет. Дальше этим случаем будет заниматься страховая служба.

Чуть позже на том же перекрестке произошло другое ДТП: ехавший по второстепенной дороге автомобиль Opel не уступил дорогу Mercedes, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение. И здесь водители были трезвы, никто не пострадал.

По словам Гоньяк, виновники этих аварий объяснили произошедшее невнимательностью.