Президент созвала на понедельник Совет по государственной обороне

«Я созвала на понедельник Совет по государственной обороне, чтобы обменяться информацией и обсудить события в Сирии, - сообщила президент в своем комментарии по поводу ситуации в Сирии. - Мы обмениваемся информацией с США и другими нашими союзниками и внимательно следим за тем, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии. Мы вместе выступаем за то, чтобы подобные нападения не смогли повториться».

Совет по государственной обороне является консультирующим органом при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и высказывает свое мнение по ним. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

Совет действует в соответствии с утвержденным президентом регламентом, президент созывает его и определяет повестку дня заседаний.

На прошлом заседании Совет по государственной обороне обсуждал 10 февраля подготовку к прибытию войск союзников, а ранее, в декабре, - вопросы надежности снабжения энергией.