Пусть глаза отдохнут: смотрим фото интерьеров от английского дизайнера Фионы Барратт

Фиона - дизайнер дорогих жилых и коммерческих интерьеров, но роскошь в ее работах сильно отличается от представления о роскоши у большинства из обычных людей, пишет Pufikhomes.com.
Богатство ее интерьеров кроется не в помпезных формах и позолоченных поверхностях, а в роскошных больших окнах, в очень качественных материалах и в красивой элегантной мебели.
Фото: pufikhomes.com
Практически во всех работах дизайнер использует приятную цветовую гамму и много нейтральных оттенков, это настоящие статусные жилые пространства. Красота!
Фото: pufikhomes.com
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