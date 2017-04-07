Пусть глаза отдохнут: смотрим фото интерьеров от английского дизайнера Фионы Барратт

Богатство ее интерьеров кроется не в помпезных формах и позолоченных поверхностях, а в роскошных больших окнах, в очень качественных материалах и в красивой элегантной мебели.

Фото: pufikhomes.com

Практически во всех работах дизайнер использует приятную цветовую гамму и много нейтральных оттенков, это настоящие статусные жилые пространства. Красота!

Фото: pufikhomes.com

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