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Пусть глаза отдохнут: смотрим фото интерьеров от английского дизайнера Фионы Барратт

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Фиона - дизайнер дорогих жилых и коммерческих интерьеров, но роскошь в ее работах сильно отличается от представления о роскоши у большинства из обычных людей, пишет Pufikhomes.com.

Богатство ее интерьеров кроется не в помпезных формах и позолоченных поверхностях, а в роскошных больших окнах, в очень качественных материалах и в красивой элегантной мебели.

Фото: pufikhomes.com

Практически во всех работах дизайнер использует приятную цветовую гамму и много нейтральных оттенков, это настоящие статусные жилые пространства. Красота!

Фото: pufikhomes.com

Рекомендуем внимательно посмотреть очень красивые фотографии апартаментов в лондонских районах Найтсбридж, Челси, Кенсингтоне и других - ЗДЕСЬ. Недвижимость в этих районах не только самая дорогая в Лондоне, но и одна из самых дорогих в мире. Скорее всего, вы сможете не только полюбоваться, но и перенять и какие-то идеи! Сейчас дизайнер оформляет квартиру в Москве.

С портфолио дизайнера рекомендуем познакомиться ЗДЕСЬ: вдруг пригодится что!

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