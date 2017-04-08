Стеклянный потолок и "чего изволите" в школе

Пример – лучшее педагогическое средство

Начать можно хотя бы с «борьбы» за русскую школу. На сегодняшний день вообще непонятно, что нужно сделать и для чего. После создания новой коалиции все ждали конкретных ходатайств о продлении обучения на русском языке. Однако те, от кого это ждали, изменили свою позицию, так как не хотят еще раз что-то менять. Причем в обратном направлении. Читай: эти гимназии в этой борьбе сами пошли вперед и стали самостоятельными.

Далее. В той же самой Нарве нет однозначного подхода к языку обучения, что для некоторых политиков является неожиданностью и помехой в дальнейшей политической деятельности. Их понять можно: новостные ленты запестрели заголовками «80% нарвских учеников не желают полного возврата к обучению на русском языке». Да, ходатайств от попечительских советов гимназий действительно нет. Как, на самом деле, нет и ясности в юридическом оформлении решений, говорящих о чем-то более конкретно. Может, поэтому и вырисовывается такая картина, когда результаты опросов кажутся нам из серии «чего изволите». С какой-то точки зрения, это на руку коалиции и иже с ними. С другой точки зрения, дети будут смотреть глубоко в глаза своим учителям-наставникам, навигаторам по жизни. А там пустота...

Пройдут летние каникулы, и вновь сядут дети за парты. Ясности по-прежнему никакой. Плюс к этому добавится еще один неофициальный предмет – предвыборная ситуация. Потому что этой осенью пройдут первые муниципальные выборы, на которых можно голосовать с 16 лет. А это как раз гимназия. Как будут учителя обучать своих детей быть правильными в этой ситуации, я не знаю. Вот где хочется вспомнить высказывание о том, что ребенка учит и воспитывает не только школа, но и дом. Дома же совсем иное кино.

Если в школе еще пахнет свежим ремонтом, школа в ТОПе и президент ходит на уроки, считай, с ответом проблем нет. Как в школе, так и дома. А если директора твоей школы снимают с должности явно не за отсутствие запаха ремонта, то как ты объяснишь ребенку суть происходящего. Причем, взрослые знают все моменты истины – кто где кому брат и однопартиец.

Так что педагогам по окончании осеннего семестра надо бы молоко за вредность дать. Только вот за вредность какую: политическую предвыборную или по факту голосования? Но не надо говорить про то, что если ты не займешься политикой, то она займется тобой. Или о том, что надо детей держать от политики подальше. Не получится.

«Это я русский, а там – коммунисты»

На прошлой неделе артист Николай Бенцлер заставил задуматься о желаниях и возможностях русской молодежи в Эстонии. Лауреат театральной премии в категории актер второго плана вышел на первый план со своим интервью для АК+. В нем популярный актер помимо прочего сказал, что стеклянный потолок для русских – это миф. Чем вызвал волну мнений и реплик на сей счет. На самом деле, об этом пресловутом стеклянном потолке говорилось и говорится не мало. На прошлой неделе портал stolitsa.ee также попытался понять сие явление в мультикультурном обществе Эстонии. Но сначала об актере.