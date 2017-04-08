Стеклянный потолок и "чего изволите" в школе

На прошлой неделе на проходившем очередном TedX-е учитель истории Паэской гимназии Павел Алонов сказал, что учитель в современной школе не готов помогать ребенку ориентироваться в потоке информации. Что ж, надо разделить переживания педагога, потому как тот же самый учитель и сам не рад существующему потоку информации.
Пример – лучшее педагогическое средство
Начать можно хотя бы с «борьбы» за русскую школу. На сегодняшний день вообще непонятно, что нужно сделать и для чего. После создания новой коалиции все ждали конкретных ходатайств о продлении обучения на русском языке. Однако те, от кого это ждали, изменили свою позицию, так как не хотят еще раз что-то менять. Причем в обратном направлении. Читай: эти гимназии в этой борьбе сами пошли вперед и стали самостоятельными.
Далее. В той же самой Нарве нет однозначного подхода к языку обучения, что для некоторых политиков является неожиданностью и помехой в дальнейшей политической деятельности. Их понять можно: новостные ленты запестрели заголовками «80% нарвских учеников не желают полного возврата к обучению на русском языке». Да, ходатайств от попечительских советов гимназий действительно нет. Как, на самом деле, нет и ясности в юридическом оформлении решений, говорящих о чем-то более конкретно. Может, поэтому и вырисовывается такая картина, когда результаты опросов кажутся нам из серии «чего изволите». С какой-то точки зрения, это на руку коалиции и иже с ними. С другой точки зрения, дети будут смотреть глубоко в глаза своим учителям-наставникам, навигаторам по жизни. А там пустота...
Пройдут летние каникулы, и вновь сядут дети за парты. Ясности по-прежнему никакой. Плюс к этому добавится еще один неофициальный предмет – предвыборная ситуация. Потому что этой осенью пройдут первые муниципальные выборы, на которых можно голосовать с 16 лет. А это как раз гимназия. Как будут учителя обучать своих детей быть правильными в этой ситуации, я не знаю. Вот где хочется вспомнить высказывание о том, что ребенка учит и воспитывает не только школа, но и дом. Дома же совсем иное кино.
Если в школе еще пахнет свежим ремонтом, школа в ТОПе и президент ходит на уроки, считай, с ответом проблем нет. Как в школе, так и дома. А если директора твоей школы снимают с должности явно не за отсутствие запаха ремонта, то как ты объяснишь ребенку суть происходящего. Причем, взрослые знают все моменты истины – кто где кому брат и однопартиец.
Так что педагогам по окончании осеннего семестра надо бы молоко за вредность дать. Только вот за вредность какую: политическую предвыборную или по факту голосования? Но не надо говорить про то, что если ты не займешься политикой, то она займется тобой. Или о том, что надо детей держать от политики подальше. Не получится.
«Это я русский, а там – коммунисты»
На прошлой неделе артист Николай Бенцлер заставил задуматься о желаниях и возможностях русской молодежи в Эстонии. Лауреат театральной премии в категории актер второго плана вышел на первый план со своим интервью для АК+. В нем популярный актер помимо прочего сказал, что стеклянный потолок для русских – это миф. Чем вызвал волну мнений и реплик на сей счет. На самом деле, об этом пресловутом стеклянном потолке говорилось и говорится не мало. На прошлой неделе портал stolitsa.ee также попытался понять сие явление в мультикультурном обществе Эстонии. Но сначала об актере.
Безусловно, это большая радость для русскоязычной общины, когда СВОЙ становится героем для ВСЕЙ страны. Так было со спортсменами, теми же актерами, музыкантами. Так складывается и с некоторыми русскими политиками в эстонских партиях, которых боятся за иное от национального большинства мнение. Особенно, если оно (мнение, имею в виду) не из серии «чего изволите».
Итак, стеклянный потолок Николай назвал навязанными комплексами. Возможно, так оно и есть. Когда тебе на кухне дома родители, принципиальные серопаспортники, на фоне «Воскресного вечера» рассказывают истории про неготовность социализироваться, а учитель по-прежнему не готов стать навигатором в информационном поле, тогда ты и наполняешься комплексами, которые никто не выведет. Пока сам не возьмешь судьбу в свои руки, поясняет Бенцлер.
Все верно, это желание. Только есть одна разница в возможностях. Тот же Николай получил премию за актерское мастерство при том, что в свое время ему была предложена в телесериале роль русского, говорящего по-эстонски с акцентом. На тот момент русскоязычные персонажи были популярны – это и Алина Кармазина в роли Марины в сериале «Дом среди города», и ушедшие от нас Олег Рогачев и Cветлана Дорошенко в телесериале "Ынне 13", и Эдуард Томан, и эти роли стали своего рода новым трамплином для русскоговорящих актеров. А дальше как в спорте – хорошо сыграл, попал в сборную.
В этом смысле у нас в стране действительно дороги открыты, ты можешь стать не просто хорошим мастером своего дела в какой-то сфере, а даже чертовски популярным персонажем, о происхождении которого будут вспоминать лишь с уважением.
Столичный инфопортал попробовал на свое усмотрение собрать мнения на тему стеклянного потолка. И получилось так, что даже известные ранее своими достаточно резкими отзывами в адрес Эстонии лица были уверены в том, что проще свалить все на стеклянный потолок, нежели самому достигать цели. Есть и политики, осознающие негативную статистику в плане уровня благополучия среди русскоязычных, но при этом не видящие личного отношения к этим людям. Если есть такие, то можно предположить, что через некоторое время они смогут разобраться, в чем тут дело: в естественной дискриминации, когда эстонец по своей наивности не задумывается о том, почему доходы русскоязычных ниже.
Наивность - не порок. Потому что все мы верим, что «потом» наступит.