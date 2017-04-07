Владимир Вельман: Трамп – человек, в области внешней политики неадекватный

Пока не доказано, кто именно организовал химическую атаку, обвинять кого-либо – это, я считаю, безнравственно с любой точки зрения, в том числе с точки зрения политики. К сожалению, мы прекрасно помним, как развивались события в Ираке, когда из-за якобы наличие оружия массового поражения США вторглись в эту страну – и закончилось всё тем, что сегодня Европа захлебывается беженцами. В любом случае до того, как Совет безопасности ООН обсудит произошедшее и придет к выводам о том, кто стоит за химической атакой, предпринимать никаких действий нельзя было.

То, что Трамп в лучших традициях американской внешнеполитической доктрины нажал на спусковые крючки «томагавков», говорит о том, что он – человек, по крайней мере в области внешней политики неадекватный.

На мой взгляд, Эстонии нужно было бы думать своей головой, а не заявлять «одобрямс» политике США независимо от того, правильная это политика или не правильная, – одобрять ее лишь потому, что это политика США. Такова моя личная точка зрения.

Думаю, какой-то ответный удар России исключен – ее внешняя политика куда более взвешенна, чем внешняя политика ее партнеров по международной коалиции. Россия не являет собой угрозу миру. РФ подходит к этим делам куда более ответственно, чем политики в том числе подавляющего большинства европейских стран.