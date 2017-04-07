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Charlie Hebdo высмеял химическую атаку в Сирии и обвиняемого в ней Асада

Rus.Postimees.ee
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Сатирический журнал Charlie Hebdo. | ФОТО: G.VARELA/20 MINUTES/SIPA/G.VARELA/20 MINUTES/SIPA

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо") опубликовал карикатуру на тему предположительной химической атаки в Сирии. Рисунок размещен на страничке издания в Facebook.

На картинке изображен президент Сирии Башар Асад, позади которого виднеется груда черепов. Сбоку расположены надписи: "Химическая атака в Сирии", "ООН обвиняет Асада". Сам Асад при этом изображен с прищепкой на носу. "Вот они, последствия бомбардировки", - говорит он.

Атака с применением боеприпасов с отравляющими веществами произошла утром 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Большинство жертв умерло от удушья. Результаты вскрытия тел подтвердили, что при нападении использовалось химическое оружие.

Представители стран Запада и сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск, который поддерживает Россия. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс, с которой 4 апреля вылетали сирийские самолеты.

Сирийские военные отвергают свою причастность к произошедшему. Минобороны РФ ранее подтвердило, что 4 апреля сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Однако в российском оборонном ведомстве уверяют, что сирийские самолеты разбомбили склад боеприпасов, где террористы хранили химоружие, которое поставлялось в Ирак, а также применялось в Алеппо.

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