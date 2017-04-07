Уклоняющихся от срочной службы могут лишить водительских прав

По словам министра обороны Маргуса Цахкна, сейчас уклониться от срочной службы в Силах обороны практически не составит труда. Поэтому министерство решило представить проект поправок к закону, которые позволят остановить действие водительских прав у лиц, уклоняющихся от срочной службы. Кроме того, их смогут лишать права на управление судном, на хранение оружия, рыбалку и охоту.

Планируется, что, в зависимости от тяжести нарушения, эти права будут либо ограничены, либо полностью остановлены. Также планируется увеличить штрафы тем, кто уклоняется от срочной службы и от оценивающей пригодность к службе в Силах обороны врачебной комиссии.

Руководитель отдела службы в вооруженных силах Министерства обороны Пеэтер Куймет заметил, что сейчас можно сравнительно легко освободиться от срочной службы, поскольку штрафы уклонистам, конечно, назначают, но они сравнительно невелики и, как правило, за штрафами никаких санкций не следует.

Тому, кто хочет избежать срочной службы, достаточно платить штрафы пока не пройдет возраст, в котором его можно призывать в армию. «По сути, человек сейчас может откупиться от срочной службы», - добавил Куймет.

Согласно действующему закону, неявка на временную службу может караться штрафом до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро, либо арестом. В 2016 году Силы обороны начали 169 производств о проступке за уклонение от службы. Средний размер штрафа был 362 евро. В этом году за два с половиной месяца было начато 35 производств, средний размер штрафа составил 478 евро.

За неявку на учебные сборы может быть назначен штраф до 1200 евро либо арест. В 2015 году было начато 622 производства в связи с неявкой на сборы, средний размер наказания составил 100 – 140 евро. В 2016 году по той же причине были начаты 314 производств, размер штрафа в среднем остался тем же.

За неявку к врачебной комиссии предусмотрена принудительная выплата денег – до 640 евро. В 2016 году туда не явились 807 призывников, средний размер штрафа составил 115 евро. За первые два с половиной месяца 2017 года был 281 такой случай, средний размер штрафа составил 139 евро.