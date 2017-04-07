Фото: полиция разыскивает мочившегося в электричке мужчину и его друга
7 апреля 2017 г., 16:01
Полиция просит помощи в установлении личностей справлявшего малую нужду на сиденье в электричке мужчины (на фото слева) и сопровождавшего его товарища. Электропоезд следовал вечером 17 марта по маршруту Таллинн - Аэгвийду.
Инцидент произошел примерно в 22:41, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчины сошли с поезда на остановке Кулли в волости Раазику, нанеся своими действиями материальный ущерб в размере 1134 евро.
Полиция просит всех, кто узнал изображенных на фотографиях мужчин, связаться с отделением Ида-Харью Пыхьяской префектуры по телефонным номерам 612 4631, 612 4806 или 112.