Фото: полиция разыскивает мочившегося в электричке мужчину и его друга

Инцидент произошел примерно в 22:41, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчины сошли с поезда на остановке Кулли в волости Раазику, нанеся своими действиями материальный ущерб в размере 1134 евро.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на фотографиях мужчин, связаться с отделением Ида-Харью Пыхьяской префектуры по телефонным номерам 612 4631, 612 4806 или 112.