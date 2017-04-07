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Фото: полиция разыскивает мочившегося в электричке мужчину и его друга

Rus.Postimees.ee
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Справлявший нужду на сиденье в электричке мужчина. | ФОТО: Politsei
Друг мужчины, справлявшего нужду на сиденье в электричке. | ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении личностей справлявшего малую нужду на сиденье в электричке мужчины (на фото слева) и сопровождавшего его товарища. Электропоезд следовал вечером 17 марта по маршруту Таллинн - Аэгвийду.

Инцидент произошел примерно в 22:41, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчины сошли с поезда на остановке Кулли в волости Раазику, нанеся своими действиями материальный ущерб в размере 1134 евро.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на фотографиях мужчин, связаться с отделением Ида-Харью Пыхьяской префектуры по телефонным номерам 612 4631, 612 4806 или 112.

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