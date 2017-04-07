Депутат от EKRE: США всё сделали верно – Асад истребил сотни тысяч сирийских граждан

Конечно, не стоит рассуждать о том, выльется ли этот инцидент с уничтожением сирийской авиабазы во что-то большее. Да, события в Сирии влияют на общемировой фон и на отношения США и России, но я лично не верю в то, что напряжение вырастет настолько, что можно рассуждать о войне.

Я уверен, что этот шаг Америки был оправдан: по данным, которыми мы располагаем сегодня, можно с уверенностью утверждать, что именно сирийское правительство применило химическое оружие. Асад на протяжении многих лет уничтожил сотни тысяч граждан собственного государства. Трамп, как известно, обвинил Обаму в излишней мягкости – и теперь, видимо, старается показать, что он куда более уверен в себе и решителен, нежели Обама. Он явно хочет, чтобы Америка больше участвовала в решении проблем на мировой арене.

Эстония должны следить за развитием ситуации, нам нужны более точные данные, чтобы сделать более точные выводы о произошедшем. Но мы – маленькое государство и на слишком многое повлиять не можем. Разумеется, у нас должно быть свое мнение и своя позиция. Мы всячески поддерживаем решение всевозможных кризисов и конфликтов мирным путем, в том числе конфликта в Сирии, но, к сожалению, на сегодня мирных средств решения проблемы не обнаружено.