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Waze и экстренные службы начинают совместную работу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

В скором времени пользователи Waze помогут улучшить работу экстренных служб благодаря интеграции сервисов 112 в приложение, пишет Digitark.

Waze – одно из самых популярных приложений у эстонских автомобилистов. Благодаря этой программе можно добраться из пункта A в пункт Б через минимальное количество дорожных заторов, а также делиться с другими пользователями информацией о ДТП и дорожных работах.

Чтобы сделать ситуацию на дорогах еще безопаснее, Waze объединит силы с Европейской ассоциацией экстренного номера (EENA, European Emergency Number Association). Совместный проект двух организаций объединит системы службы спасения с базой данных Waze и даст пользователям приложения возможность повлиять на оперативность работы.

Пилотный проект EENA и Waze проверит эффективность получаемых посредством приложения данных:

  • информация о ДТП, публикуемая пользователями в Waze, мгновенно поступает в службу спасения;
  • для того, чтобы предотвратить рост пробок из-за несчастных случаев, спасатели смогут публиковать в приложение предупреждения о запланированных изменениях дорожного движения в городе;
  • спасатели протестируют эффективность навигации по маршрутам Waze с меньшим количеством пробок.

"Мы рады тому, что наше сообщество пополнится службами спасения. Мы изучим то, как данные Waze помогают спасателям оптимизировать свои маршруты для лучшего качества работы", - заявил представитель Waze по глобальному партнёрству Адам Фрид.

Для Google – владельца Waze – это не первый совместный с 112 проект. В июле 2016 года компания открыла сервис определения геолокации для служб спасения Великобритании и Эстонии. Устройства на Android автоматически делятся своим местоположением с точностью до 100 метров.

На начальной стадии проект интеграции Waze в системы экстренных служб запланирован в четырех европейских организациях, желающих принять участие. Длительность тестирования – 6 месяцев.

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