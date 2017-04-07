Рыйвас призвал Ратаса отказаться от визита в Россию

«Наименьшее, что премьер-министр Юри Ратас может сделать в условиях эскалации сирийского кризиса, это отменить намеченный на завтра визит в Россию», - сказал Рыйвас.

Ратас в субботу участвует в благодарственном богослужении и концерте в церкви Св. Иоанна в Санкт-Петербурге, посвященных столетию манифестаций эстонцев в поддержку автономии. Мероприятия проходят в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

«Нет никакого оправдания жестокости поддерживаемого Путиным Башара аль-Асада, международная общественность обязана вмешиваться словами, поведением и делами», - сказал Рыйвас.

Он добавил, что поданный министром иностранных дел Свеном Миксером и министром обороны Маргусом Цахкна сигнал не имеет никакого веса, поскольку ведущий политик партии премьер-министра Яна Тоом публично высмеивает их, а премьер-министр вместо того, чтобы однозначно осудить высказывания Тоом, собирается поехать с визитом в Россию.

«Мне совсем не нравится мысль об Эстонии, самой яркой звездой внешней политики которой является Яна Тоом. Я жду от Ратаса более решительного поведения как на словах, так и на деле», - подчеркнул Рыйвас.