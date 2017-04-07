США ударили по Сирии: силовая политика снова в моде

Хотя в действительности реальная политика была всегда, но временами пытались делать вид или надеялись, что это нечто совсем иное. Нечто утопически прекрасное. Но на самом деле считаются лишь с властью и силой.

США – без сомнения, самое могущественное государство в мире – в военном, экономическом и других смыслах. Однако Вашингтон какое-то время играл не в полную силу, делая вид, что исходит из каких-то иных принципов, а не из политических. Это во многом было лицемерием, но местами в это даже верилось. Вашингтон сдерживался, другие играли, во что хотели.

Решение президента Дональда Трампа напасть на правительственные войска в Сирии не совсем согласуется с международным правом. Сирия – суверенное государство, а Башар Асад – его законный президент. Предположительно организованная Асадом химическая атака против гражданского населения нуждается в тщательном расследовании. Комиссия экспертов, очевидно, расследовала бы это до последнего, не придя ни к каким результатам. Но Трамп решил действовать сразу эффективно. Доказать, что он человек дела. Американцам, мировой общественности и в первую очередь Москве и Пекину.

По случайности во время атаки проходила встреча Трампа и президента Китая Си Цзинпиня. Очевидно, это был знак, что США при необходимости могут пустить в ход свою военную силу. Не только в Сирии, но и, например, для решения проблем корейского полуострова или пограничных споров между своими союзниками и Китаем. Трамп дал понять, что у Штатов не только самые сильные вооруженные силы, но они готовы и прибегнуть к их помощи.

В то же время это сигнал Москве. Владимир Путин мощно отстаивал интересы России – на Украине, в Сирии и т.д. Трамп дал понять, что он может сделать то же самое. Не то, чтобы Вашингтон не делал этого ранее, но в последнее время поведение Белого дома было каким-то убогим. Трамп местами был вынужден доказывать, что он настоящий ковбой, у которого есть кольт, которым он может воспользоваться.

Во всем этом нет ничего нового. Реальная жизнь всегда строилась по модели реальной политики. Идеалы всегда были роскошью, которую могут позволить себе только сильные. И в этом и заключается проблема. США больше не так сильны и могущественны, чтобы их воля осуществлялась как бы сама по себе. И США и, тем более, президент Трамп должны доказать, что они сильные игроки.

Несколько очагов конфликта в мире как будто безнадежно тлеют. Вероятно, чтобы решить эту проблему, действительно понадобится разрубить гордиев узел.

Но все же разумная реальная политика не означает только силу, она означает разумное применение силы. Ракетная атака на Сирию подала мощный сигнал и Дамаску, и его сторонникам – в первую очередь Москве и Тегерану, а косвенно и Пекину и многим другим. Но что дальше?

Сирийская “умеренная оппозиция”, естественно, приветствовала атаку, направленную против правительственных войск и унижающую режим Асада. Обрадовался и Израиль. Но вряд ли это решит проблему гражданской войны в Сирии. Вероятность того, что под общим давлением больших стран будет достигнут какой-то мир, скорее, стала меньше. Еще недавно казалось, что президент Трамп согласен с “кантонизацией” Сирии – разделением страны, по сути, на отдельные области по религиозной принадлежности. Ту же идею поддерживала Москва, и Дамаск, возможно, смирился бы с этим. Теперь все стало еще более запутанным.

И дело не только в Сирии. По сути, похожая гражданская война тлеет в Ираке, Йемене и кое-где еще на Ближнем Востоке. С одной стороны, там существуют местные противоречия, с другой же – речь идет о борьбе за власть между шиитским Ираном и радикально-суннитской Саудовской Аравией. В данном случае Вашингтон выбрал сторону – в пользу саудитов. Вернее, этот выбор был сделан давно, но теперь более явно.

И стали более ясны и другие моменты: неприкрытая силовая политика снова в моде.