Криштафович считает себя членом Свободной партии и будет бороться за пост ее председателя

В соцсетях Криштафович сообщил, что закон о некоммерческих организациях предусматривает, что если руководство организации принимает решение об исключении члена организации, то последний может потребовать, чтобы решение об исключении было принято на общем собрании организации, пишет rus.err.ee.

По словам Криштафовича, он представил Свободной партии два заявления: "В первом попросил вынести решение о моем исключении на общем собрании, во втором попросил зарегистрировать меня кандидатом на пост председателя партии и в правление для участия в выборах на общем собрании партии 23 апреля".

Напомним, что на состоявшемся в марте собрании правление Свободной партии исключило из партии Евгения Криштафовича. Причиной стали его публичные высказывания в СМИ.

Криштафовича исключили из партии за постоянную клевету, распространение ложных утверждений об однопартийцах и за деятельность, противоречащую уставу партии, говорится в пресс-релизе Свободной партии.