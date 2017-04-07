Вице-председатель Центристской партии Карилайд осудил высказывания Яны Тоом

Слова Яны Тоом о высказывании Свена Миксера Карилайд назвали неуместными и ненужными, сообщил пресс-секретарь Центристской партии. "Тоом как бы не заметила того, что Свен Миксер - министр иностранных дел в правительстве Юри Ратаса", - сказал Карилайд.

Карилайд подтвердил, что внешняя политика и политика безопасности коалиционного правительства является единой, и Миксер как министр иностранных дел представляет Эстонию и ее ценности во внешней политике.

"Происходящее в Сирии, безусловно, является сложным, и наряду с супердержавами там и сложная региональная сеть отношений. Мир не бывает черно-белым, однако у министра иностранных дел всегда есть право доверять нашему стратегическому союзнику США и поддерживать его. Эмоциональная оценка депутата Европарламента относительно нашего министра совершенно неприемлема", - сказал Карилайд.

Вице-председатель Центристской партии призвал не бросаться словами и поддерживать конструктивные отношения. "Мы живем в очень непростое время, где важнее всего сохранять мир и основанный на аргументах диалог", - сказал Карилайд.

Лидер Центристской партии Юри Ратас назвал применение химического оружия грубым нарушением международного права и дал высокую оценку деятельности осуждающего химические атаки главы МИД Свена Миксера.

Ратас, комментируя высказывания Тоом, подчеркнул, что все правительство вместе несет ответственность за управление эстонским государством. «Нет оснований сомневаться в компетентности членов кабинета. Я высоко ценю деятельность министра иностранных дел Свена Миксера по защите и развитию внешнеполитических интересов Эстонии».

«Сирийский конфликт продолжается недопустимо долго, гуманитарный кризис приобрел огромные размеры. Погибло около полумиллиона человек, более пяти миллионов человек находятся в качестве беженцев в других странах, в стране 13,5 млн внутренних беженцев. Международная общественность должна решительно работать над решением сирийского кризиса и добиться наконец реального результата», - сказал Ратас.

«Мы нуждаемся в решении без химических атак, в которых погибают невинные люди, в том числе дети, а военных преступников следует призвать к ответственности», - сказал Ратас.

Евродепутат и центристка Яна Тоом осудила высказывания главы МИД Свена Миксера, оправдывающих ночную атаку США на базу ВВС Сирии. «Какого черта? Глава МИД Эстонии одобряет нападение американцев на Сирию? Без резолюции ООН?» - написала Тоом в своем Facebook.