В Петербурге арестован первый из подозреваемых по делу о теракте

Как передал корреспондент "Интерфакса", по решению судьи до 5 июня отправлен под арест 23-летний Азамжон Махмудов, уроженец Узбекистана из города Бухара.

"В ходе обыска по данному адресу (в квартире на Товарищеском проспекте - ИФ) было изъято СВУ схожее с использованным при совершении теракта в метрополитене", - сказал представитель следствия.

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться и уничтожить доказательства.

Махмудов имеет среднее специальное образование. Жил в Петербурге, по какому адресу - не помнит, имел просроченную регистрацию. Отец живет в Узбекистане. С его слов, работал строителем, занимался штукатурными работами. Был задержан на Товарищеском проспекте.

Подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть двух и более лиц) и частью 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ)

В ближайшее время суд Петербурга изберёт меру пресечения для пятерых других фигурантов этого же дела.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, которого следствие считает причастным к теракту в метро Петербурга.

Как сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых. Шестеро из них были задержаны а Петербурге, ещё двое - в Москве.

"Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков", - сказала Петренко.

По ее словам, в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Ранее в четверг Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило несколько пособников Акбаржона Джалилова, предположительно подорвавшего взрывное устройство.