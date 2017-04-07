Медведев: удар США по Сирии был на грани боевых столкновений с РФ

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ - администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"На грани боевых столкновений с Россией", - добавил глава правительства.

По словам Дмитрия Медведева, "остатки предвыборного тумана рассеялись". "Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов", - отметил премьер РФ.