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Медведев: удар США по Сирии был на грани боевых столкновений с РФ

Интерфакс/BNS
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Дмитрий Медведев. | ФОТО: Dmitry Astakhov/Dmitry Astakhov/TASS

США нанесли ракетный удар по Сирии "на грани боевых столкновений с Россией", в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ - администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"На грани боевых столкновений с Россией", - добавил глава правительства.

По словам Дмитрия Медведева, "остатки предвыборного тумана рассеялись". "Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов", - отметил премьер РФ.

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