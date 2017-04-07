В марте авиакомпания Nordica обслужила рекордное число пассажиров

Число пассажиров Nordica неизменно растет. За первые три месяца 2017 года Nordica в сотрудничестве с LOT Polish Airlines обслужила 107 100 пассажиров – на 67% больше, чем год назад. Основная причина роста – дальнейшее повышение качества обслуживания по международным стандартам, что стимулирует доверие клиентов. К тому же эстонская авиакомпания предлагает самый широкий выбор рейсов из Таллинна, причем в сезон высокого спроса из эстонской столицы можно летать без пересадки в 19 пунктов назначения.

Nordica опережает конкурентов по количеству беспересадочных рейсов из Таллиннского аэропорта. Благодаря сотрудничеству с рядом партнеров Nordica предлагает полеты в более чем 150 пунктов назначения по всему миру.

В марте национальная авиакомпания Эстонии осуществила 786 регулярных рейсов – примерно на 20% больше, чем в марте прошлого года. Nordica также выполняет субподрядные полеты на маршрутах LOT вне Эстонии. Статистика Таллиннского аэропорта свидетельствует о том, что в первом квартале текущего года рыночная доля Nordica составляла 22% по количеству пассажиров и соответственно по-прежнему опережала конкурентов по количеству вылетов из эстонской столицы.

«Мы с оптимизмом встречаем очередной сезон высокого спроса и будем радовать жителей и гостей Эстонии разнообразными беспересадочными рейсами в летние месяцы. Клиенты Nordica должны быть особенно довольны открытием маршрута Таллинн – Варшава. Аэропорт Варшавы обладает огромным потенциалом в качестве удобного узлового пункта, поскольку расписание рейсов Nordica прекрасно сочетается и со множеством вылетов оттуда в страны Центральной и Южной Европы и Кавказского региона. Среди легко доступных из аэропорта Варшавы городов – Прага, Будапешт, Бухарест, София, Милан, Мадрид, Ереван, Тбилиси и Алма-Ата. С перерывом всего в один час отсюда можно летать и в крупнейшие города США – Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и т.д. К тому же в середине мая возобновятся долгожданные и интенсивные – до 13 раз в неделю – полеты в Санкт-Петербург. В летний период мы также будем летать в Берлин, Гамбург, Ниццу, Сплит, Риеку и Одессу», - заявил председатель правления Nordica Яан Тамм.

Он добавил, что примерно через месяц авиакомпания опубликует финансовые результаты первых 15 месяцев своей деятельности. В настоящее время готовый отчет ждет аудиторского подтверждения. По первоначальным данным, убытки Nordica составили 14,4 миллиона евро – меньше, чем было предположено в начальном бюджете. Деятельность авиакомпании соответствует стратегии долгосрочного бизнес-плана. Доход от продаж при этом достиг 51,2 миллиона евро. После завершения аудиторской проверки отчет должен быть утвержден на общем собрании Nordica, запланированном на конец апреля. Соответственно, финансовые результаты, скорее всего, будут опубликованы в начале мая.

Будучи международно ориентированной авиакомпанией, Nordica готовится к периоду председательства Эстонии в Совете Европейского cоюза. Сейчас проводится картографирование ожидаемых пассажиропотоков, и Nordica непременно справится с возросшим спросом. Расписание уже соответствующим образом дополнено и будет дополняться по мере надобности и впредь.