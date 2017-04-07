Эстонский оператор покроет расходы на мобильную связь своих клиентов, находящихся в Швеции

В связи с трагическими событиями в Стокгольме оператор мобильной связи Tele2 покроет расходы на входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС и мобильную передачу данных своих договорных клиентов, находящихся в Швеции, отмечается в пресс-сообщении.