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Эстонский оператор покроет расходы на мобильную связь своих клиентов, находящихся в Швеции

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix

В связи с трагическими событиями в Стокгольме оператор мобильной связи Tele2 покроет расходы на входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС и мобильную передачу данных своих договорных клиентов, находящихся в Швеции, отмечается в пресс-сообщении.

Данное решение, действующее в период с 7 по 8 апреля позволит клиентам общаться со своими близкими, не беспокоясь о расходах на мобильную связь.

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