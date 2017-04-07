Прятавшаяся в подвале магазина одежды эстонка: страх был огромным

Сообщение о том, что в здание универмага в самом центре Стокгольма въехал грузовик, полиция получила около 15 часов. Прятавшаяся после случившегося в подвале магазина одежды Мерике Паюла рассказала Postimees, что сейчас ситуация несколько успокоилась, но только теперь она начинает осознавать, что на самом деле произошло несколько часов назад. «Я видела грузовик, но в тот момент он уже врезался в стену универмага и горел открытым пламенем», - сказала оказавшаяся в самом эпицентре событий эстонка.

На улице была невероятная паника: «Люди сразу начали кричать: бомба-бомба. Никто не понимал, что происходит. На улице было полно людей. Я должна была смотреть, чтобы никто не оступился и не упал», - продолжает она.

Самым страшным, по ее словам, было видеть до зубов вооруженных полицейских со щитами, оружием и в масках: «Они пытались успокоить людей, была же паника, кто-то заплакал. Полицейские хлопали его по плечу, мол, все закончилось».

Когда она побежала, почувствовала, как по спине пробежал холодок. Появилось ощущение, что сейчас произойдет что-то страшное.

И тут она увидела у двери одного магазина одежды продавца, которая звала ее рукой к себе: «Это было первое место, сразу за углом, где я могла спрятаться. Тогда двери закрыли. Сначала мы были в подвале, но через какое-то время переместились на первый этаж магазина, поскольку показалось, что ситуация успокаивается. Но именно тогда кто-то начал кричать, и мы снова сбежали вниз. Я была в шоке, набегалась на всю жизнь».

Вместе с ней в подвале были еще несколько десятков человек. По ее словам, продавцы очень смелые – руководят и поддерживают. Один из них явно на связи с полицией.

«У нас у всех телефоны. Очень страшно, потому что я боюсь, что кто-то прибежит к нам в подвал и начнет размахивать оружием. Я не знаю, что происходит наверху и у магазина стеклянные двери. Я очень боюсь», - говорила она, объясняя, что счастлива говорить с кем-то на родном языке. «Тут же все кричат по-шведски и это огромная помощь, когда кто-то говорит со мной по-английски, также постоянно говорю в социальных сетях со знакомыми по-эстонски».

В Стокгольм она приехала подписать документы о том, что летом приедет сюда на работу в дом опеки: «Все уже подписано, но поскольку тут такое произошло, я не знаю, хочу ли я теперь приезжать».

«Очень ужасно и неожиданно», - сказала представитель EAS в Стокгольме Криста Торм, которая только вчера ходила на обед в район, где сегодня совершено нападение. И контора фонда находится всего в паре сотен метров от места происшествия.

Около пяти часов вечера онаеще находилась с коллегами в коридоре, но уже собиралась уходить: «Сейчас полиция говорит людям, что из центра города нужно уходить. Моя квартира находится тут недалеко, но, к счастью, я могу пойти к подруге, которая живет подальше отсюда».

По ее словам, новости передали, что в центре города была и перестрелка: «Больше всего мы надеемся, что не будет нового нападения, что нападавшего поймают и задержат. Но, конечно, неприятно, что сейчас я ничего не знаю».