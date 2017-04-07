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Фото: шведская полиция разыскивает мужчину, который может иметь отношение к теракту

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: -/AFP

Шведская полиция опубликовала фотографию мужчины, который может иметь отношение к произошедшему в центре Стокгольма теракту.

Глава полиции заявил, что власти не располагали сведениями о готовящемся нападении. Ранее 7 апреля премьер-министр страны Стефан Лёвен сообщил, что стражам порядка удалось поймать подозреваемого в теракте, но позже стражи правопорядка опровергли эту информацию.

Глава шведского кабмина также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

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