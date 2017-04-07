Фото: шведская полиция разыскивает мужчину, который может иметь отношение к теракту

Глава полиции заявил, что власти не располагали сведениями о готовящемся нападении. Ранее 7 апреля премьер-министр страны Стефан Лёвен сообщил, что стражам порядка удалось поймать подозреваемого в теракте, но позже стражи правопорядка опровергли эту информацию.

Глава шведского кабмина также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.