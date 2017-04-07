Владимир Иванов вывел сборную Эстонии вперед в матче Кубка Дэвиса с Монако

С 7 по 9 апреля в Таллинне проходит матч Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны играют сборные Эстонии и Монако. В первой встрече Владимир Иванов выиграл у Ромайна Арнеодо.