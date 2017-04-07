Владимир Иванов вывел сборную Эстонии вперед в матче Кубка Дэвиса с Монако
7 апреля 2017 г., 20:03
С 7 по 9 апреля в Таллинне проходит матч Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны играют сборные Эстонии и Монако. В первой встрече Владимир Иванов выиграл у Ромайна Арнеодо.
Иванов (ATP, 444) победил Арнеодо (ATP, 969) в четырех сетах - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 1:6, 6:4, поэтому сборная Эстонии повела в счете - 1:0, пишет rus.err.ee.
Оставшиеся встречи состоятся в пятницу вечером, а также на выходных в теннисном центре Tere.