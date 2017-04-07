В Совете Безопасности ООН проходит заседание по Сирии

Первыми выступил представитель Боливии, поскольку именно по заявлению этой страны и было созвано сегодняшнее заседание. В то время как СБ обсуждал и готовил резолюцию по Сирии, США готовили и осуществляли "одностороннее нападение", заявил представитель Боливии в СБ ООН, объясняя причину, по которой была подана заявка о созыве сегодняшнего заседания СБ. Боливия категорически осуждает использование химического оружия, но надо проводить объективное расследование, а вчерашние удары подорвали порядок установления истины, заявил представитель Боливии.

Затем выступил представитель Великобритании. По его словам, президент Сирии Башар Асад показал "новый уровень ужаса". Британия поддерживает удар США, поскольку военные преступления имеют последствия, и теперь направлен сигнал Асаду; это был ответственный отпор на применение химоружия. Россия, в свою очередь, должна извлечь тяжелый урок в связи с поддержкой преступного режима, заявил представитель Великобритании. По его словам, арабский мир больше не поддерживает Россия, потому что она вступается за Асада. Вместо того, чтобы отвернуться от Асада, Россия дала ему все, о чем только можно было мечтать, и если бы не Россия, Асада бы уже предстал перед судом, заявил представитель Британии.

"Россия сидит здесь сегодня униженная", - заявил он. "Россия должна стать добросовестным переговорщиком", - добавил представитель Соединенного Королевства.

Далее выступили представители Египта и Уругвая. Египет: призываем США и РФ, учитывая их влияние на страны региона, действовать активно и инициативно, чтобы найти компромисс и прийти к политической развязке в Сирии. Уругвай: выступаем против одностороннего использования силы (речи идет об ударе США по Сирии). Надеемся, что этот конкретный эпизод не приведет к новым инцидентам. Надеемся, что другие страны не будут предпринимать шаги, который ускорят "спираль насилия".

Затем выступила Италия: "Химическая атака - это злодеяние, которое Рим осуждает решительно, это еще один один пример насилия со стороны Асада в отношении своего народа. Италия понимает удар США: это действие против неприемлемой безнаказанности. Теперь нужно найти не военную, а политическую развязку сирийского кризиса".

После была Франция: "Асад не отказывает от применения химического оружия. Франция призывает международное сообщество принять активные меры в связи с нарушениями Дамаска. Франция не пощадит усилий, чтобы виновные были наказаны. Мы предлагаем судить виновных международным судом, но эта инициатива блокируется Россией. Удар США - это законный ответ на химическую атаку, это важный сигнал для будущего, который говорит о том, что применение такого оружия неприемлемо. Вместе с тем необходимо политическое решение сирийского конфликта. Россия должна взять на себя всю полноту ответственности. Сирия Асада - это самый мощный генератор террористической деятельности".

Представитель Китая был краток. Нужно делать все возможное, чтобы мирно урегулировать конфликт в Сирии, таков был основной тезис его выступления.

Затем выступила Япония: "Применение химического оружия недопустимо. Это бесчеловечное нарушение резолюции СБ. Япония поддерживает решимость США. Мы понимаем, что США приняли меры, чтобы не допустить усугубления ситуации. Япония подчеркивает, что не может быть никакого военного решения по Сирия, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта".