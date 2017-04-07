Тармо Тамм: Рыйвас снова перешел черту

"Как действующий глава правительства, так и многие министры единогласно осудили применение химического оружия в Сирии. Но несмотря на это, Рыйвас вновь пытается дискредитировать позицию правительства по вопросам внешней политики и безопасности. Представляя парламент страны, будучи вице-спикером Рийгикогу, он должен понимать, что такими высказываниями он нарочно очерняет нашу страну, сея недоверие в глазах наших зарубежных партнеров", - отметил Тамм.

Политик добавил также, что выставляя в неблагоприятном свете мероприятия, посвященные 100-летию манифестации эстонцев в церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге, Рыйвас ставит под удар историю нашей страны, историю становления нашей республики. Это низко и безответственно. "Я не понимаю, действительно ли реформисты не знают о значимости этого события, призывая премьер-министра отказаться от празднования 100-летия Эстонской Республики? Складывается ощущение, что Партия реформ хочет стереть эту дату из истории нашей страны только лишь потому, что события тех лет разворачивались по ту сторону границы", - сказал Тамм.

"Мы не должны стыдиться нашей истории. Мы должны чтить и уважать поступок наших предков, способствующих тому, что Эстония стала независимой и не важно, где эти события проходили. Я призываю реформистов прекратить осквернять нашу историю, сообща работать над тем, чтобы наша страна развивалась и становилась сильнее", - добавил Тамм.

Министр отметил также, что в Партим реформ должны переосмыслить свои поступки и перестать смешивать повседневную политику и историю, используя ее в столь нелестном контексте. "Складывается впечатление, что уйдя в оппозицию, реформисты перестали здраво рассуждать, идя напролом к своей цели - очернить Эстонию как государство и пытаясь приуменьшить нашу историю", - сказал Тамм.