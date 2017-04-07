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СМИ: шведская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tomas Oneborg/SvD/TT/Svenska Dagbladet

По данным источников издания Aftonbladet, шведская полиция задержала в Мерсте одного мужчину.

По информации Aftonbladet, подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте.

По словам пресс-секретаря полиции, был задержан человек, которого есть основания подозревать в причастности к террористическому акту. Также полиция подтвердила, что число погибших возросло до 4 человек.

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