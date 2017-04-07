СМИ: шведская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте

По информации Aftonbladet, подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте.

По словам пресс-секретаря полиции, был задержан человек, которого есть основания подозревать в причастности к террористическому акту. Также полиция подтвердила, что число погибших возросло до 4 человек.