Страшные кадры: за секунду до того, как грузовик въехал в толпу

В социальных сетях распространяется видео, снятое непосредственно перед терактом на камеру видеонаблюдения в одном из местных магазинов. Ни о чем не подозревающие пешеходы спокойно прогуливаются по улице. Несколько мгновений спустя люди в панике бросаются в разные стороны, пытаясь укрыться от несущегося на них на огромной скорости грузовика.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Эстонцев среди них, по имеющейся информации, нет. Власти Швеции подтвердили теракт. Полиция задержала возможного подозреваемого.