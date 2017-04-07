Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Страшные кадры: за секунду до того, как грузовик въехал в толпу

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Скриншот.

В центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. По последним данным, погибли четверо и пострадали как минимум 15 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

В социальных сетях распространяется видео, снятое непосредственно перед терактом на камеру видеонаблюдения в одном из местных магазинов. Ни о чем не подозревающие пешеходы спокойно прогуливаются по улице. Несколько мгновений спустя люди в панике бросаются в разные стороны, пытаясь укрыться от несущегося на них на огромной скорости грузовика.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Эстонцев среди них, по имеющейся информации, нет. Власти Швеции подтвердили теракт. Полиция задержала возможного подозреваемого.

Наверх