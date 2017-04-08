США расследуют возможное соучастие России в химической атаке в Сирии

США изучают вопрос о возможном участии России в химической атаке в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на силы президента Башара Асада. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

По словам собеседников агентства, пожелавших остаться неизвестными, есть версия, что Россия не смогла проконтролировать использование сирийским правительством химического оружия. Собеседники рассказали, что после применения химического оружия над местом, которое подверглось атаке, появился беспилотник, который принадлежал либо России, либо Сирии.

Дрон вернулся, когда сирийцы уже направлялись в ближайшую больницу за помощью после атаки. Позднее на больницу была сброшена бомба, утверждают собеседники. Источники отмечают, не исключено, что бомбардировка больницы могла быть попыткой скрыть доказательства химической атаки.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. Он также выразил мнение, что российские власти или замешаны в нарушении этого соглашения, или неспособны осуществить его.

О предполагаемой химической атаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека. Сообщалось, что были сброшены бомбы, предположительно начиненные газом. Жертвами предполагаемой химической атаки, по данным правозащитников на 6 апреля, стали 70 человек, еще около 100 были госпитализированы в Идлибе, несколько десятков раненых были отправлены на лечение в Турцию. По данным телеканала Al Jazeera и турецкого информагентства Anadolu, число погибших превысило 100 человек, более 500 пострадали.

США и ряд других стран Запада возложили ответственность за атаку на силы президента Башара Асада. Дамаск отверг все обвинения, заявив, что сирийские военные никогда не использовали и не используют химическое оружие. В Минобороны России в свою очередь заявили, что правительственная авиация Сирии наносила удары по крупному складу боеприпасов террористов в городе Хан-Шейхун, на территории которого хранилось химическое оружие.