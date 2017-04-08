СМИ сообщили о задержании второго подозреваемого в атаке в Стокгольме

Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о наезде автомобиля на толпу людей. По данным телеканала SVT, который ссылается на источники в полиции, мужчина, взятый под стражу в ночь на субботу, 8 апреля, в пригороде Стокгольма Юльсте, связан с другим подозреваемым, задержанным ранее в Марсте, к северу от столицы Швеции, передает Deutsche Welle.