СМИ сообщили о задержании второго подозреваемого в атаке в Стокгольме
8 апреля 2017 г., 08:47
Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о наезде автомобиля на толпу людей. По данным телеканала SVT, который ссылается на источники в полиции, мужчина, взятый под стражу в ночь на субботу, 8 апреля, в пригороде Стокгольма Юльсте, связан с другим подозреваемым, задержанным ранее в Марсте, к северу от столицы Швеции, передает Deutsche Welle.
Шведский таблоид Expressen опубликовал фотографии вооруженных полицейских, которые уводят человека наручниках.
7 апреля грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц Стокгольма, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. Погибли четыре человека, ранены 15. Власти склоняются к версии теракта.