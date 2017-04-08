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СМИ сообщили о задержании второго подозреваемого в атаке в Стокгольме

Rus.Postimees.ee
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Совершивший наезд на толпу грузовик. | ФОТО: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о наезде автомобиля на толпу людей. По данным телеканала SVT, который ссылается на источники в полиции, мужчина, взятый под стражу в ночь на субботу, 8 апреля, в пригороде Стокгольма Юльсте, связан с другим подозреваемым, задержанным ранее в Марсте, к северу от столицы Швеции, передает Deutsche Welle.

Шведский таблоид Expressen опубликовал фотографии вооруженных полицейских, которые уводят человека наручниках.

7 апреля грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц Стокгольма, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. Погибли четыре человека, ранены 15. Власти склоняются к версии теракта.

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