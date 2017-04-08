Галерея: Merko строит в Риге огромный торговый центр нового поколения

Строительство идет по адресу Маскавас, 257. Кроме огромного количества магазинов в комплексе предполагается кинотеатр, конторские площади и много другое. По договору будет создана также инфораструктура – парковки, благоустройство прилегающих улиц, озеленение. Работы начнутся в апреле, а закончить строительство планируется к январю 2019 года. Партнером по строительным работам из расчета 50:50 выбрана фирма UAB Mitnija.

«Мы уверены, что после открытия центр будет полезен как для жителей города, так и для его гостей. Создавая новый торговый центр, мы делаем уникальное для сферы розничной торговли Латвии предложение — все в одном месте. Помимо аккумуляции под одной крышей самых известных мировых и местных брендов, мы обращаем особое внимание на широкие возможности для развлечений: планируется каток, можно будет посмотреть фильмы в кинотеатре, поиграть в боулинг, вкусно пообедать в ресторанах и провести время в большой детской развлекательной зоне.

Кроме того, все желающие смогут ощутить атмосферу Кузнецовского фарфорового завода, который находился как раз на месте строительства. В комплексе будет созданная по мотивам изображений старого завода зона Старого города, состоящая из имитации зданий, выложенных из сохраненного кирпича внутри торгового центра», — рассказывает о проекте многофункционального торгового центра Akropole консультант по связям с общественностью Ральфс Виландс.

«При строительстве будут сохранены два дымохода фабрики, камни из мельницы, формы фарфора и часть фасада, на котором будет размещен логотип завода Кузнецова,» рассказал Янис Нордэ, coвладелец бюро архитекторов проекта Sarma & Norde Arhitekti.