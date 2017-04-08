Уютный молодежный дом: смотрим фото

Французский производитель мини-домов Baluchon поставляет на рынок очень оригинальные домики, которые сильно отличаются от привычных.

В обычных мини-домах царит самая спартанская обстановка. Мебель встроенная, самая необходимая и довольно безликая. Проектировщики этого домика использовали интересные дизайнерские приемы, создав очень удобный и уютный интерьер.

Фото: Tinyhouse Baluchon

Спальные места, как обычно, устроены под крышей, причем предусмотрена возможность ночевки не только хозяев, но и задержащихся на вечеринке гостей. Для этого нужно разложить диван, находящийся в гостиной зоне.

Фото: Tinyhouse Baluchon

Фото: Tinyhouse Baluchon

Туалет в домике - сухой биологический, а вот душ - самый настоящий.

Фото: Tinyhouse Baluchon

Больше фото смотрите ЗДЕСЬ!