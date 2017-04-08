Уютный молодежный дом: смотрим фото

Молодежи не надо много, чтобы обустроить свое жилье, пишет Kodu. Интерьер этого дома подойдет тем, кто в состоянии оценить остроумное решение небольшого пространства.
Французский производитель мини-домов Baluchon поставляет на рынок очень оригинальные домики, которые сильно отличаются от привычных.
В обычных мини-домах царит самая спартанская обстановка. Мебель встроенная, самая необходимая и довольно безликая. Проектировщики этого домика использовали интересные дизайнерские приемы, создав очень удобный и уютный интерьер.
Фото: Tinyhouse Baluchon
Спальные места, как обычно, устроены под крышей, причем предусмотрена возможность ночевки не только хозяев, но и задержащихся на вечеринке гостей. Для этого нужно разложить диван, находящийся в гостиной зоне.
Фото: Tinyhouse Baluchon
Фото: Tinyhouse Baluchon
Туалет в домике - сухой биологический, а вот душ - самый настоящий.
Фото: Tinyhouse Baluchon
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