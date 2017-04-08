В Петербурге отмечается столетие манифестации эстонцев в поддержку автономии

Через четыре дня после манифестации, 12 апреля 1917 года, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

«Именно перед церковью св. Иоанна состоялась 8 апреля 1917 года манифестация 40 000 эстонцев, откуда они пошли к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. После этого и был предпринят важнейший шаг к созданию независимой Эстонской республики. Поэтому мы отмечаем и это событие в рамках празднования 100-летия Эстонской республики», - рассказал руководитель юбилейной программы Маргус Кастерпалу.

Эстонский приход св. Иоанна был создан в Петербурге 175 лет назад, в 1842 году. В 1930 году церковь была отчуждена от собрания, и богослужения запретили. Эстонский лютеранский приход возобновил деятельность в 1994 году, церковь снова открыли 20 февраля 2011 года. В церемонии открытия церкви принимали участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр иностранных дел Урмас Паэт и министр культуры Лайне Рандъярв. В 2013 году церковь св. Иоанна в Петербурге посетил также премьер-министр Андрус Ансип. С марта 2014 года церковь св. Иоанна в Петербурге находится в официальном и полномочном владении Эстонского государства.

Премьер-министр Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот во второй половине дня 8 апреля посетят благодарственное богослужение и концерт в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии, мероприятия пройдут в рамках празднований «Эстонская Республика — 100» (Eesti Vabariik 100).

100-летие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами, сообщил BNS пресс-секретарь правительства. В церкви будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас; свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. В центре концерта Национального мужского хора Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) «Святое место» будет творчество связанных с Петербургом эстонских композиторов (например, Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

«С одной стороны, это песни об Эстонии, которая для нас является священным местом. С другой стороны, будут исполнены произведения эстонских композиторов, которые обучались в Петербургской консерватории. Своим творчеством они внесли большой вклад в рождение эстонской профессиональной композиторской школы в Эстонии. Так что это было священное место для эстонской музыки», - отметил Юлеоя.

Первым мероприятием празднований 100-летия Эстонской Республики станет поход вдоль бывшей губернской границы, отделявшей северную часть Эстонии от Ливонской губернии и проходившей от берега Чудского озера до берега Балтийского моря.

В рамках совместной зарубежной программы, посвященной столетию Эстонской республики и председательству Эстонии в Совете ЕС, состоится около 150 мероприятий, в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.