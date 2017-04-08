Готовимся к Пасхе: украшение интерьера к празднику

В преддверии светлого праздника Пасхи Homester предлагаем вам, дорогие читатели, простой и красивый мастер-класс по созданию тематических украшений интерьера.
Пасха становится началом всего нового, более светлого и доброго для каждого человека. Homester предлагает познакомиться с актуальными и очень красивыми идеями праздничного оформления, поэтому представляем свежие тематические мастер-классы, посвященные Пасхальному декору.
Вы узнаете, как с помошью обычных воздушных шаров можно украсить праздничный стол, располагая объекты в виде центральной композиции, или же прикрепить их как гирлянды к оконным рамам или в дверных проемах. Воздушные стилизации яиц можно поместить в объемные плетеные корзины и расставить их у дверей.
Но самое приятное – это легкость изготовления подобных декоративных яиц, для которых понадобятся:
- Крупные воздушные шары пастельных оттенков
- Шары меньшего диаметра
- Бумажные цветные ленты с клейкой основой
- Ручной насос для воздушных шаров
- Ножницы
Подробности и ценные указания можно получить ЗДЕСЬ.