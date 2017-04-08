Готовимся к Пасхе: украшение интерьера к празднику

Пасха становится началом всего нового, более светлого и доброго для каждого человека. Homester предлагает познакомиться с актуальными и очень красивыми идеями праздничного оформления, поэтому представляем свежие тематические мастер-классы, посвященные Пасхальному декору.

Вы узнаете, как с помошью обычных воздушных шаров можно украсить праздничный стол, располагая объекты в виде центральной композиции, или же прикрепить их как гирлянды к оконным рамам или в дверных проемах. Воздушные стилизации яиц можно поместить в объемные плетеные корзины и расставить их у дверей.

Но самое приятное – это легкость изготовления подобных декоративных яиц, для которых понадобятся:

- Крупные воздушные шары пастельных оттенков

- Шары меньшего диаметра

- Бумажные цветные ленты с клейкой основой

- Ручной насос для воздушных шаров

- Ножницы

Подробности и ценные указания можно получить ЗДЕСЬ.