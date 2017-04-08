Перед терактом Джалилов рассказывал о планах достроить дом и жениться

В городе Оше на юге Киргизии корреспондент РБК встретился с Ахрором Джалиловым, младшим братом 22-летнего Акбарджона, по версии следствия, подорвавшегося 3 апреля в метро Санкт-Петербурга и унесшего жизни 13 человек​. Акбар работал в России с 2011 года, в последний раз он приехал в Ош в феврале 2017 года, рассказал его младший брат, 17-летний Ахрор. Эту информацию подтвердил источник РБК в республиканском МВД.

«Он был у нас 10–15 дней. Хотел отдохнуть, дальше вернуться на работу. Пока жил у нас, никуда особо не выходил. Играл в компьютерные гонки, увлекался машинами», — вспомнил Ахрор последний приезд брата.

Родной дом Акбара располагается в микрорайоне Он Адыр, где компактно проживают этнические узбеки. В этот дом Джалилов переехал, когда отец с сыновьями достроил его в 2009 году. В старый дом в микрорайоне Туран к дядям и тетям Ахрор не ездил, поэтому его поездка не выглядела как прощание с родными перед смертью, отмечают в семье Джалиловых.

«Акбар не читал намаз, не ходил на пятничную молитву. В феврале по приезде вообще ни разу не ходил в мечеть, я не заметил, чтобы он как-то изменил поведение», — уверил Ахрор. Он не видел в доме никакой подозрительной литературы, ничего необычного не было обнаружено и на домашнем компьютере, которым пользовался Акбар.

Акбар никогда не тяготел к религии, подтвердили РБК его тети Сурайе и Еркиной и классная руководительница Фатима Кадыржанова. Она учила Акбаржона с пятого по восьмой класс в школе № 26 им. Токтогула и охарактеризовала его как самого спокойного мальчика в классе и среднего по успеваемости ученика​. Акбарджон увлекался футболом, физкультурой, информатикой и русским, учил стихи, по химии и физике у него были двойки, утверждает учительница. Ни она, ни родственники не верят, что он мог собрать бомбу.

После восьмого класса Акбар бросил школу и ​​вскоре, в 2011 году, уехал в Петербург — устроился в автосервисе, пойдя по стопам своего отца, который работал мастером кузовного ремонта.

​В том же 2011 году Джалилов-старший помог 16-летнему сыну оформить гражданство (по праву наличия российского паспорта у отца) и вернулся назад в Киргизию. Его сын остался в России один, гражданство Киргизии он так и не получил. Связь с родственниками он поддерживал по телефону, рассказал Ахрор.

После переезда в Россию каждый год Акбар брал отпуск и ездил в Ош​ к родным, но в 2015 и 2016 годах прервал эту традицию, вспомнил младший брат: «Я его спрашивал, когда он приехал в этом феврале: «Где ты был все это время?» Акбар ответил, что служил в российской армии». Однако у родственников нет фотографий покойного из армии и они не знают, в какой конкретно военной части он мог служить.

По словам брата, Акбар планировал в этом году построить пристройку к отцовскому дому, затем вернуться из России на родину окончательно, чтобы найти себе жену. Акбарджон, несмотря на собственные планы вернуться в Россию, предлагал брату по исполнении 18 лет поехать в Петербург работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям брата, он каждый месяц пересылал домой 10–15 тыс. рублей, потом, когда стал су-шефом, — 15–20 тыс. рублей.