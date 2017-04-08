В твиттере "Арсенала" болельщики увидели сцену орального секса

Ошибка была достаточно оперативно исправлена, но и нескольких секунд хватило болельщикам, чтобы cделать скрины, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям в связке с фривольно-курьезными комментариями, передает Newsru.com.

"Наш аккаунт был взломан, но мы быстро заметили это и предприняли необходимые действия", - цитирует Mirror заявление "Арсенала".

На данный момент клуб под руководством Арсена Венгера занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, ведя спор за попадание в зону Лиги чемпионов. Матч 32-го тура "Арсенал" проведет 10 апреля на поле "Кристал Пэлас".