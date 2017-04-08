Как организовать рабочее место: идеи интерьера

Портал дает несколько советов, которые стоит выслушать, но выполнять не обязательно. Это, конечно, шутка - советы вполне дельные.

- прямоугольная столешница предпочтительнее: считается, что такая форма способствует работоспособности и рабочему настрою;

-квадратная форма столешницы поможет сконцентрироваться, а закругленная форма- способствует развитию творческих посылов;

- недавно один ортопед дал совет по определению высоты стола: при росте 182 см высота стола должна быть 78 см.

То есть высоту можно рассчитать по формуле :

Высота стола = рост -104 см.

Если ваши расчеты не соответствуют имеющемуся дома столу, не расстраивайтесь: ведь разницу можно отрегулировать с помощью офисного стула.

Если вы достаточно много времени проводите за столом, важно, чтобы стул был эргономичным.

Фото: fashiony.ru

Освещение. Конечно, самым лучшим светом станет естественный. Но часто это невозможно. Потому на помощь придетнастольная, настенная и (или) потолочная лампа.

Аксессуары. Уж эта красота должна быть подобрана индивидуально!

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