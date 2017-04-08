Как организовать рабочее место: идеи интерьера

Портал Fashiony.ru предлагает поговорить о рабочем месте дома. Как правило, под рабочим местом подразумевается стол, стул и аксессуары, позволяющие максимально обеспечить творческий и рабочий процесс.
Портал дает несколько советов, которые стоит выслушать, но выполнять не обязательно. Это, конечно, шутка - советы вполне дельные.
- прямоугольная столешница предпочтительнее: считается, что такая форма способствует работоспособности и рабочему настрою;
-квадратная форма столешницы поможет сконцентрироваться, а закругленная форма- способствует развитию творческих посылов;
- недавно один ортопед дал совет по определению высоты стола: при росте 182 см высота стола должна быть 78 см.
То есть высоту можно рассчитать по формуле :
Высота стола = рост -104 см.
Если ваши расчеты не соответствуют имеющемуся дома столу, не расстраивайтесь: ведь разницу можно отрегулировать с помощью офисного стула.
Если вы достаточно много времени проводите за столом, важно, чтобы стул был эргономичным.
Фото: fashiony.ru
Освещение. Конечно, самым лучшим светом станет естественный. Но часто это невозможно. Потому на помощь придетнастольная, настенная и (или) потолочная лампа.
Аксессуары. Уж эта красота должна быть подобрана индивидуально!
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