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Галерея: полиция представила свой новый транспорт

Rus.Postimees.ee
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Департамент полиции и погранохраны купил пять велосипедов общей стоимостью почти 5000 евро. Планируется, что летом во время различных мероприятий, связанных с председательством Эстонии в ЕС, патрульные полицейские и помощники полицейских будут передвигаться на велосипедах, пишет Postimees.

Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на лучшее предложение по продаже велосипедов прошлой осенью. Победителем стал магазин велосипедов Velospets.

У произведенных в Германии велосипедов 27 передач, все они окрашены в синий цвет. Стоимость одного - 958 евро, всего же департамент потратил на их покупку 4790 евро.

Капитан полиции Тыну Янтер на новом велосипеде. Фото: Ээро Вабамяги

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