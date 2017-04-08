Галерея: полиция представила свой новый транспорт

Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на лучшее предложение по продаже велосипедов прошлой осенью. Победителем стал магазин велосипедов Velospets.

У произведенных в Германии велосипедов 27 передач, все они окрашены в синий цвет. Стоимость одного - 958 евро, всего же департамент потратил на их покупку 4790 евро.