Галерея: полиция представила свой новый транспорт
8 апреля 2017 г., 13:51
Департамент полиции и погранохраны купил пять велосипедов общей стоимостью почти 5000 евро. Планируется, что летом во время различных мероприятий, связанных с председательством Эстонии в ЕС, патрульные полицейские и помощники полицейских будут передвигаться на велосипедах, пишет Postimees.
Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на лучшее предложение по продаже велосипедов прошлой осенью. Победителем стал магазин велосипедов Velospets.
У произведенных в Германии велосипедов 27 передач, все они окрашены в синий цвет. Стоимость одного - 958 евро, всего же департамент потратил на их покупку 4790 евро.
Капитан полиции Тыну Янтер на новом велосипеде. Фото: Ээро Вабамяги