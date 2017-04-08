Много фото: модное постельное белье - тренды 2017 года

Каждый дом нуждается в собственном стильном наряде точно так же, как и его владельцы. Поэтому выбирайте постельное белье вдумчиво и всегда оставайтесь в тренде, советует Woomen.me.
В 2017-ом году на первый план выходят изделия с оригинальными рисунками, отвлеченными мотивами, насыщенными пятнами. Их цель – оживить интерьер и стать главной изюминкой красиво оформленной спальни.
Как ни странно, построенные на противопоставлениях геометрические узоры добавляют гармонии. Поэтому постельное белье, декорированное узорами с комбинацией белого и черного, преображает пространство, делает его комфортным.
Фото: woomen.me
В 2017-ом году приветствуется яркая палитра, куда входят флуоресцентный желтый, цвет фуксии и прочие глубокие, почти драматичные тона. Отлично, если ткань при этом блестит и переливается.
Фото: woomen.me
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