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Много фото: модное постельное белье - тренды 2017 года

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: woomen.me

Каждый дом нуждается в собственном стильном наряде точно так же, как и его владельцы. Поэтому выбирайте постельное белье вдумчиво и всегда оставайтесь в тренде, советует Woomen.me.

В 2017-ом году на первый план выходят изделия с оригинальными рисунками, отвлеченными мотивами, насыщенными пятнами. Их цель – оживить интерьер и стать главной изюминкой красиво оформленной спальни.

Как ни странно, построенные на противопоставлениях геометрические узоры добавляют гармонии. Поэтому постельное белье, декорированное узорами с комбинацией белого и черного, преображает пространство, делает его комфортным.

Фото: woomen.me

В 2017-ом году приветствуется яркая палитра, куда входят флуоресцентный желтый, цвет фуксии и прочие глубокие, почти драматичные тона. Отлично, если ткань при этом блестит и переливается.

Фото: woomen.me

Очень много фотографий смотрите ЗДЕСЬ.

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