Юри Ратас возложил цветы на месте теракта в Петербурге

На вопрос, что вы чувствуете здесь и сейчас, премьер-министр Юри Ратас ответил: «Тяжело.Очень тяжело...».

Ратас признал, что теракты проникли во все уголки Европы, подчеркнув, что нет ни малейшего оправдания тем, кто убивает невинных людей, включая детей.

Прохожие на станции с большим вниманием наблюдали на происходящим, поделившись своими чувствами с Rus.Postimees. Петербуржцы Александр и Галина отметили, что спустя шесть дней после терактов ощущается только скорбь. «Там ведь были в основном молодые люди, студенты...», - со слезами на глазах напомнила Галина.

Петербуржны признали, что поначалу было очень страшно, но жизнь продолжается: «Мы снова ездим в местро. Надеемся, что подобное никогда больше не повторится».

Смотрите видео!

В субботу, 8 апреля, премьер-министр Юри Ратас приехал с неофициальным визитом в Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдет первый связанный с празднованием 100-летия Эстонской Республики зарубежный визит главы правительства. Вместе с местными эстонцами премьер примет участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.