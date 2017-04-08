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График: жители Эстонии по росту зарплат отстают от соседей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Хотя многие говорят о быстром росте зарплат, рост расходов на рабочую силу за прошлый год в Эстонии ниже, чем в соседних странах.

Средние расходы на рабочую силу в час в странах Европейского Союза могут значительно отличаться. Самые маленькие расходы в Болгарии (4,4 евро), а самые большие в Дании (42 евро), пишет Postimees.

Средние расходы на рабочую силу в час в странах Европейского Союза — 25,4 евро, а в Эстонии — 10,9 евро.

Расходы на рабочую силу и зарплаты в сравнении с прошлым годом быстрее всего выросли в Болгарии (на 7,8 процентов), Швеции, Финляндии, Латвии и Литве (везде на 6,4 процента). В Эстонии расходы на рабочую силу в час выросли на 5,6 процентов.

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