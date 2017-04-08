График: жители Эстонии по росту зарплат отстают от соседей

Средние расходы на рабочую силу в час в странах Европейского Союза могут значительно отличаться. Самые маленькие расходы в Болгарии (4,4 евро), а самые большие в Дании (42 евро), пишет Postimees.

Средние расходы на рабочую силу в час в странах Европейского Союза — 25,4 евро, а в Эстонии — 10,9 евро.

Расходы на рабочую силу и зарплаты в сравнении с прошлым годом быстрее всего выросли в Болгарии (на 7,8 процентов), Швеции, Финляндии, Латвии и Литве (везде на 6,4 процента). В Эстонии расходы на рабочую силу в час выросли на 5,6 процентов.