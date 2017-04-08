Фото: на церемонию крещения парома Tiiu собралось почти 600 человек

Крестная мать парома, научный сотрудник и исследователь культурного наследия острова Хийумаа Хелен Кыммус на церемонии рассказала о персонаже эстонской мифологии Тийю, именем которой окрестили судно, после чего сказала слова напутствия: «Тийю, пусть имя твое принесет нам славу и счастье. Храни наших островитян, моряков и всех, кто путешествует на твоем борту!».

Приветствовать новое судно и благословить его пришли также Старик с козой — еще один персонаж, согласно местным легендам, дразнивший капитана первого парома тем, что привел свою козу посмотреть на железный паром.

Председатель правления предприятия Tallinna Sadam Валдо Кальм на церемонии крещения подчеркнул, что с воскресенья на линии между материком и островом Хийумаа в распоряжении островитян и гостей острова будут два новых парома.

Министр экономики Кадри Симсон отметила, что затянувшаяся сага с новыми паромами во всяком случае для хийумаасцев завершилась.

«В Эстонию прибыл и паром Piret, крещение которого состоится на следующей неделе, после чего у нас на линиях начнут работать четыре новых с иголочки парома. Я считаю, что речь идет о прорыве как с качественной точки зрения, так и с точки зрения комфорта — и надеюсь, что новыми паромами останутся довольны как островитяне, так и их гости», - сказала министр.

Судно получило имя в честь Тийю — супруги мифологического богатыря Лейгера, проживавшего на острове Хийумаа. В честь Лейгера назван другой паром такого же типа, который также будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа между материком и Хийумаа.

В свой первый рейс Tiiu отправится в воскресенье в 8.30 из островного порта Хельтермаа.