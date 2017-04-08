В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы
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8 апреля 2017 г., 14:55
На западе Польши в результате обрушения жилого дома погибли два человека, пострадали четверо и, по данным властей, 11 человек могут еще находиться под завалами, пишет Postimees.
Обрушение двухэтажного жилого дома произошло сегодня рано утром в городе Свебодзице.
По предварительным данным, каменное строение могло обрушиться из-за взрыва бытового газа.
В настоящий момент ведется спасательная операция.
2 os. wyciągnięto spod gruzów w Świebodzicach. W sumie 15 mogło być w budynku. @RMF24pl pic.twitter.com/GC08PayxJM— Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) 8 апреля 2017 г.