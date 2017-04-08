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В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы

Добавлены фото и видео!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: STR/AP/Scanpix

На западе Польши в результате обрушения жилого дома погибли два человека, пострадали четверо и, по данным властей, 11 человек могут еще находиться под завалами, пишет Postimees.

Обрушение двухэтажного жилого дома произошло сегодня рано утром в городе Свебодзице.

По предварительным данным, каменное строение могло обрушиться из-за взрыва бытового газа.

В настоящий момент ведется спасательная операция.

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