Комнатные растения в интерьере: идеи декора

Многих отпугивают воспоминания о чахлой герани в пластиковом горшке и пыльном бабушкином фикусе, однако подобранные с умом комнатные растения могут стать настоящими украшениями стильного интерьера.

Кто сказал, что комнатные растения можно хранить исключительно на подоконниках? Многие из них не настолько светолюбивы, чтобы нуждаться в постоянном источнике прямых солнечных лучей, зато способны освежить обстановку, если расположить их, например, на обеденном или рабочем столе.

Подумайте, какой уголок вашей квартиры нуждается в зеленом акценте? Некоторые растения могут обходиться минимумом освещения, поэтому их можно размещать в прихожей или ванной.

Последние несколько лет идея вертикального сада прочно захватила воображение дизайнеров. Он не занимает свободное место, а в интерьер смотрится лучше любого живописного полотна.

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