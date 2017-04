Галерея: впечатления от выставки Eesti Ehitab 2017.

Задача каждой подобной выставки - познакомить потребителей с современными строительными материалами и модными трендами. В четырех просторынхзалах демонстрировали свои изделия и технологии почти 300 фирм-участников.

Самые интересные и инновативные экспонаты предлагали лидеры эстонского строительного сектора: Saint Gobain Ehitustooted AS, Vennad-Dahl AS, Velux AS, Espak AS, Balteco AS, Airwave AS, Lasita Aken AS, Wienerberger AS, Paroc AS EM-Serv и другие.

Были представлены и производители из Бельгии, Швейцарии, Белоруссии, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Швеции и Финляндии.