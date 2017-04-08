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Галерея: впечатления от выставки Eesti Ehitab 2017.

Rus.Postimees.ee
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В павильонах Эстонских выставок заканчивает свою работу двадцать первая по счету строительная выставка Eesti Ehitab 2017. Если вы не смогли на ней побывать, посморите хотя бы фотографии!

Задача каждой подобной выставки - познакомить потребителей с современными строительными материалами и модными трендами. В четырех просторынхзалах демонстрировали свои изделия и технологии почти 300 фирм-участников.

Самые интересные и инновативные экспонаты предлагали лидеры эстонского строительного сектора: Saint Gobain Ehitustooted AS, Vennad-Dahl AS,  Velux AS, Espak AS, Balteco AS, Airwave AS, Lasita Aken AS, Wienerberger AS, Paroc AS EM-Serv и другие.

Были представлены и производители из Бельгии, Швейцарии, Белоруссии, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Швеции и Финляндии.

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