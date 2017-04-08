Фото: смотрите, как сохранился дом, 50 лет простоявший пустым

Этот дом находится недалеко от Нью-Йорка и славен тем, что за ним в течение 50 лет тщательно ухаживали, но ничего не меняли, пишет блогер по недвижимости Уильям Питт.

Фото: www.williampitt.com

Семья, которой принадлежит дом, десятилетиями ухаживала за ним, несмотря на то, что большей частью в нем никто не жил.

Дом был построен в 1921 году. На строительство было потрачено немало денег, сил и энергии и приглашены лучшие строители.

Фото: www.williampitt.com

После смерти своего первого хозяина дом достался наследникам, у которых было немало другой недвижимости, однако они периодически приезжали в дом. Благодаря их старательности он так хорошо сохранился. Сейчас правнук первого владельца мечтает, чтобы у особняка наконец появился новый хозяин, который будет не только ухаживать за домом, но и жить в нем.

Фото: www.williampitt.com

Сейчас дом выставлен на продажу по цене 1 600 000 долларов.

Больше фотографий найдете ЗДЕСЬ!