Галерея: визит премьер-министра Юри Ратаса в Петербург
Смотрите, где побывал глава Кабмина!1
8 апреля 2017 г., 16:59
В субботу, 8 апреля, премьер-министр Юри Ратас посетил Санкт-Петербург. В городе на Неве прошел первый связанный с празднованием 100-летия Эстонской Республики зарубежный визит главы правительства.
Вместе с петербургскими эстонцами премьер-министр принял участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Перед прибытием в церковь Юри Ратас побывал на месте недавнего теракта, возложив цветы у станции метро «Технологический институт». Никаких официальных встреч в ходе визита запланировано не было.