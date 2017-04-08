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Галерея: визит премьер-министра Юри Ратаса в Петербург

Смотрите, где побывал глава Кабмина!

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В субботу, 8 апреля, премьер-министр Юри Ратас посетил Санкт-Петербург. В городе на Неве прошел первый связанный с празднованием 100-летия Эстонской Республики зарубежный визит главы правительства.

Вместе с петербургскими эстонцами премьер-министр принял участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Перед прибытием в церковь Юри Ратас побывал на месте недавнего теракта, возложив цветы у станции метро «Технологический институт». Никаких официальных встреч в ходе визита запланировано не было.

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