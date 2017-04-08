Галерея: визит премьер-министра Юри Ратаса в Петербург

Вместе с петербургскими эстонцами премьер-министр принял участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Перед прибытием в церковь Юри Ратас побывал на месте недавнего теракта, возложив цветы у станции метро «Технологический институт». Никаких официальных встреч в ходе визита запланировано не было.