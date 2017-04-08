Картина дня: Юри Ратас в Петербурге, новые подробности теракта в Стокгольме, и смерть Георгия Гречко

Назван исполнитель теракта в Стокгольме

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана, сообщает газета Aftonbladet. SVT со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ларса Бюстрёма подтверждает: в полиции считают, что, скорее всего, задержали водителя грузовика. Читать далее...

Опубликовано видео наезда грузовика на толпу

В центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. По последним данным, погибли четверо и пострадали 15 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Читать далее...

Юри Ратас в Петербурге

Глава правительства Эстонии Юри Ратас возложил цветы у станции метро «Технологический институт». Премьер-министр недолго пробыл на месте теракта. Он оставил букет белых роз и вскоре покинул место скорбных событий, сказав несколько фраз Rus.Postimees. Читать далее... Здесь можно узнать, что думают о визите Ратаса петербуржцы.

ЧП в Ыйсмяэ

В пятницу вечером в Таллинне в Ыйсмяэ был оцеплен район остановки Кулеркупу - в полицию поступило сообщение о находящейся там подозрительной коробке. Читать далее...

Умер Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщается на сайте журнала "Новости космонавтики". Читать далее...

В Польше рухнул многоквартирный дом, есть жертвы

На западе Польши в результате обрушения жилого дома погибли два человека, пострадали четверо и, по данным властей, 11 человек могут еще находиться под завалами. Читать далее...

Маргус Цахкна не будет претендовать на лидерство в партии

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна на предстоящем в мае этого года съезде партии не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации. Читать далее...