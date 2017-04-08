На Украине сорвали «Тотальный диктант» по русскому языку

"В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, радикалы сорвали проведение "Тотального диктанта" по русскому языку, не пустив людей в здание. В Росотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности. "В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась", - отметил пресс-секретарь.

Шатунов также сообщил, что "Тотальный диктант" не состоится и в других городах Украины. "Мы планировали проведение диктанта не только в Киеве, но и еще в ряде городов Украины и везде все отменилось", - сказал пресс-секретарь.

Как отметил собеседник агентства, в Киеве на "Тотальный диктант" записалось 200 человек.

Как сообщалось, сторонники партии "Национальный корпус" заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна была пройти акция "Тотальный диктант" по русскому языку.