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На Украине сорвали «Тотальный диктант» по русскому языку

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Rus.Postimees.ee
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"Тотальный диктант" в Таллинне. | ФОТО: LAURA OKS/PM/SCANPIX

В результате блокирования украинскими радикалами офиса Россотрудничества в Киеве никто не пострадал, сотрудникам представительства ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов.

"В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, радикалы сорвали проведение "Тотального диктанта" по русскому языку, не пустив людей в здание. В Росотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности. "В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась", - отметил пресс-секретарь.

Шатунов также сообщил, что "Тотальный диктант" не состоится и в других городах Украины. "Мы планировали проведение диктанта не только в Киеве, но и еще в ряде городов Украины и везде все отменилось", - сказал пресс-секретарь.

Как отметил собеседник агентства, в Киеве на "Тотальный диктант" записалось 200 человек.

Как сообщалось, сторонники партии "Национальный корпус" заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна была пройти акция "Тотальный диктант" по русскому языку.

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