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В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек

BNS
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ФОТО: Marianne Loorents

По состоянию на начало апреля, в центрах приема беженцев в Вао и Вягева в Эстонии содержалось в общей сложности 55 человек.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе правительства. В центре в Вао сейчас проживают 44 человека, из них 33 ходатайствуют о предоставлении убежища и 11 человек уже получили вид на жительство. Детей в центре 16 и женщин — 11. В центре проживает шесть семей.

В Вао находятся представители 14 стран, больше всего выходцев из Грузии, Шри Ланки, Судана и Албании.

В центре в Вягева проживают 11 человек, из них четверо — дети. В центре живет три семьи. В центре находятся люди из трех стран, больше всего выходцев из Армении и Ирана.

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