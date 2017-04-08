Названы лучшие города мира для гурманов

Список состоит из 18 населенных пунктов. В частности, издание рекомендует посетить Токио, ведь в Японии ресторанов с мишленовскими звездами больше, чем где-либо еще, пишет портал "Сегодня".

С вьетнамской кухней туристам предлагают ознакомиться в Ханое, а за гастрономическим разнообразием лучше всего отправляться в Лондон (Великобритания).

Непревзойденным в сочетании инновации и классики назван Нью-Йорк (США). При этом самая вкусная итальянская еда, по версии газеты, представлена в Болонье, французскую же кухню предлагается изучить в Лионе.

В список также попали Бангкок (Таиланд), Новый Орлеан (США), Барселона (Испания), Копенгаген (Дания), Чэнду (Китай), Париж (Франция) и другие города.