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Названы лучшие города мира для гурманов

Rus.Postimees.ee
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Ресторан. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Британская газета The Telegraph назвала лучшие города, в которых должен побывать каждый гурман.

Список состоит из 18 населенных пунктов. В частности, издание рекомендует посетить Токио, ведь в Японии ресторанов с мишленовскими звездами больше, чем где-либо еще, пишет портал "Сегодня".

С вьетнамской кухней туристам предлагают ознакомиться в Ханое, а за гастрономическим разнообразием лучше всего отправляться в Лондон (Великобритания).

Непревзойденным в сочетании инновации и классики назван Нью-Йорк (США). При этом самая вкусная итальянская еда, по версии газеты, представлена в Болонье, французскую же кухню предлагается изучить в Лионе.

В список также попали Бангкок (Таиланд), Новый Орлеан (США), Барселона (Испания), Копенгаген (Дания), Чэнду (Китай), Париж (Франция) и другие города.

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