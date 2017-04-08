Обзор врачей Эстонии: кто нас лечит?

В ноябре 2015 года более четверти работников эстонского здравоохранения составляли врачи пенсионного возраста, говорит составленная Институтом развития здоровья статистика. Почти половина врачей были старше 55 лет. Через 14 лет 45 процентов нынешних врачей будут пенсионерами.

Каждый год в среднем 123 врача достигают пенсионного возраста, в их числе в среднем 36 семейных врачей и 87 врачей-специалистов.

Самая большая проблема с семейными врачами. В 2015 году в Эстонии работали 934 врача и их средний возраст составлял 54 года. Среди семейных врачей мало молодых, поскольку большая часть молодежи хотят стать врачами-специалистами.

Зарплата

Почти четверть врачей работает у нескольких работодателей. Каждый четвертый врач перерабатывает нормы полной нагрузки. В ноябре 2015 года 40 процентов работали с частичной нагрузкой, большинство из них пожилые врачи.

Пятая часть семейных врачей работает с частичной нагрузкой.

В сравнении со средними показателями по Европейскому Союзу в Эстонии на одного врача приходится в три раза меньше медсестер. Это повышает нагрузку на врачей.

В 2016 году средняя зарплата врачей вместе с доплатами составила 2471 евро. Она в два раза превышает среднюю зарплату по стране. В среднем пятая часть зарплаты врачей составляют доплаты.

Врачи уезжают за рубеж

В 2004 году работникам эстонского здравоохранения стали выдавать справки для работы за рубежом (в этом году Эстония присоединилась к Европейскому Союзу — прим.ред.). Тогда врачам было выдано самое большое количество справок — 284. За следующие пять лет количество выданных справок было меньше сотни, а в годы кризиса с 2009 по 2011 годы число справок для работы за рубежом вновь выросло.

С 2012 по 2016 количество выданных справок уменьшилось. Всего с 2004 по 2015 было выдано 1365 справок для работы за рубежом.

Одной из причин уменьшения количества желающих работать за границей может быть заключение нового коллективного договора.