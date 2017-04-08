Юри Ратас: независимость Эстонии защищена как никогда лучше

«Вполне очевидно, что я намеревался начать свое выступление со слов, которых заслуживает историческое событие, отмечаемое сегодня, - сказал премьер-министр Ратас. - К сожалению, произошедший в начале недели в Петербургском метро взрыв и вчерашняя атака в Стокгольме заставляют нас снова подумать о значении насилия. В мире по-прежнему есть люди, желающие сеять страх и террор среди невинных людей, навязывая им свою волю».

«В понедельник, недалеко от этого места, было совершено злодеяние и это является абсолютной противоположностью тому, чего добивались сто лет назад наши предки. Сегодня, сто лет назад, вышедших на манифестацию 40 тысяч эстонцев можно сравнить с шествием Певческого праздника. Наряду с выражением своей воли, для эстонцев такие массовые собрания всегда были способом самоутверждения. Страху нужно противостоять чистотой и силой духа», - отметил он.

Премьер-министр Ратас подчеркнул, что, несмотря на напряженную ситуацию в мире и продолжающийся конфликт в Европе, наша независимость сегодня защищена лучше, нежели когда-либо раньше. «Эстонцам больше не придется идти за ключами от свободы в столицу другого государства и выступать с демонстрацией в защиту права народа на самоопределение. Я надеюсь, что все наши нынешние и будущие шествия, манифестации и большие собрания будут проходить с осознанием того, что мы выстрадали свою историю и заслуживаем добытой свободы».

В Петербурге в церкви святого Иоанна в субботу прошло богослужение и концерт Академического мужского хора, которыми отметили 100 лет со дня манифестации в поддержку эстонской автономии. Мероприятия прошли в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

В субботу исполняется 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, т.е. 12.04.1917, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии.